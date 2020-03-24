В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

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В городе Фуке (штат Арканзас, США) родители до смерти заморили голодом семимесячную дочь. Об этом пишет Metro.

Полицейские, приехавшие по вызову, обнаружили умирающую девочку и ее брата-близнеца, по кроватке которых ползали тараканы. Стражи порядка провели реанимационные действия, сумели вернуть ее к жизни, однако позднее младенец скончался на руках врачей.

Вскрытие подтвердило, что девочка умерла от истощения. Судмедэксперт отметил у трупа впалые глаза, потерю мышечной массы и выступающие ребра.

24-летней матери и 19-летнему отцу предъявили обвинения в убийстве второй степени, им грозит до 30 лет тюрьмы. Брат девочки и трое старших детей, также живущие в доме, изъяты из семьи под опеку.