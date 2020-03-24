В Великобритании объявили всеобщий карантин

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Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране вводится запрет на собрания группами более двух человек.

Джонсон предупредил граждан, что Национальная служба здравоохранения может не справиться, если число заболевших резко увеличится. «Так что важно замедлить распространение болезни», — объяснил он. Если ситуация позволит, карантинные меры могут ослабить через три недели, добавил премьер.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано более 6,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 336 оказались смертельными, еще 140 пациентов вылечились. Страна находится на десятом месте в мире по числу заболевших.

Всего в мире более 372 тысяч подтвержденных случаев заражения. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.