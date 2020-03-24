В Волгоградской области многодетным семьям помогли погасить ипотеку

В Волгоградской области более 500 многодетных семей получили финансовую поддержку на погашение ипотеки. Сообщается, что общая сумма по области составила примерно 220 миллионов рублей.

Федеральная программа поддержки многодетных семей действует с сентября 2019 года. Семьи-участники могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В госпрограмму входят семьи, где с января 2019 года по декабрь 2022 года появились третий или последующие дети. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в банк, где был оформлен ипотечный кредит.

Отмечается, что помимо федеральной поддержки действуют и региональные. В настоящее время, более тысячи семей получают компенсацию части процентной ставки по ипотеке. Помощь в покупке квартиры могут получить не только многодетные семьи. Для подробной информации гражданам стоит обратиться в Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки, сообщается на официальном портале Губернатора Волгоградской области.