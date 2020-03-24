В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

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Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания. «Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», — пояснила она.

Вуйнович отметила, что другие симптомы не должны вызывать у человека тревогу, если он не посещал страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они могут говорить о прочих заболеваниях. Например, насморк редко встречается при COVID-19, но может свидетельствовать о другом типе коронавируса.

Ранее россиянам назвали два сценария распространения вируса в мире. По одному из них эпидемия может продлиться несколько месяцев и больше не возникать. По второму инфекция будет повторяться ежесезонно.