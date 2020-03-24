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Ваш идеальный цвет волос по Знаку Зодиака

Ваш идеальный цвет волос по Знаку Зодиака

Оказывается, волосы можно превратить в талисман, приносящий удачу во всех сферах жизни, если знать свой Знак Зодиака. Рассказываем, как изменить имидж и выбрать идеальный цвет волос в соответствии с гороскопом.

Знание своего Знака Зодиака может поразительным образом упростить жизнь, когда дело идет о смене имиджа, окрашивании или обновлении бьюти-привычек. Знак Зодиака — это то, что всегда остается неизменным. По словам астрологов, каждому Знаку соответствуют определенная внешность. Цвет волос, гармонирующий с Зодиаком, не только прибавит притягательности, но и поможет привлечь удачу и счастье.


Овен

Овны — упорные и настойчивые, активные и целеустремленные. Их действия спонтанны, а порой даже непредсказуемы. Лидерство у них в крови, поэтому главное требование: цвет волос должен быть насыщенным и ярким. Теплые оттенки начиная с каштанового, апельсинового и заканчивая медью станут предупреждением для всех завистников, что Овнам лучше не переходить дорогу.

Телец

У представителей Тельца твердый, пробивной характер, при этом они достаточно вспыльчивые. Ослабить негативные проявления, усилить энергетику и очарование помогут оттенки золота, меди и меда. Янтарный, карамельный, ореховый, светло-каштановый цвета не только привлекут внимание окружающих, но и помогут реализовать свой потенциал.


Близнецы

Близнецам свойственна двойственность, яркая индивидуальность и непохожесть на остальных. Представители этого Знака — вечные дети с переменчивым настроением, наивностью и беспокойным характером. Поэтому прическу, как и цвет волос чаще всего выбирают под настроение. Астрологи советуют следовать модным тенденциям, экспериментировать с цветами и не экономить на уходе за волосами.

Рак

Рак — чуткий и нежный Знак, который хорошо себя чувствует в любом образе. Однако если требуется усилить внутренний стержень, чтобы обрести успех или найти свое призвание, непременно стоит попробовать карамельную или медовую палитру. По-летнему теплая гамма поможет обрести уверенность в своих силах и избавиться от сомнений.

Лев

Львы — гордые и нетерпеливые люди. Им необходимо всегда быть в центре внимания и обращать на себя восторженные взгляды. В сиянии прожекторов они будут великолепно смотреться в цвете платиновый блонд. Огненным Львам довольно комфортно, когда их прическа кажется властной и совершенной.


Дева

Девы известны своей красотой, аккуратностью и ухоженностью. Они очень внимательны к деталям и отличаются хорошим вкусом. Базовый цвет — пепельно-каштановый или светло-коричневый. Неплохой эффект окажут оттенки светлого брюнета или карамели — они обязательно привлекут богатство, удачу и восторг у окружающих.

Весы

Уравновешенные и терпеливые, элегантные и притягательные Весы обладают хорошим вкусом, покладистым нравом и природным шармом. Их изящно дополнят цвета меда, шампанского, ясеня или пепельного-блонда. Представители Знака также отлично будут выглядеть в каштановом цвете с угольным или ореховым отливом.

Скорпион

Скорпионы — страстные натуры, непредсказуемые и загадочные ценители прекрасного. Им увлекает темная сторона жизни, а также все то, что непостижимо человеческому взору. Волосы угольного или темно-коричневого цвета только усилят их мистическую сущность. Но, в случае, если душа требует гармонии, лучше отдать предпочтение мягким теплым оттенкам.

Стрелец

Рисковые и жизнерадостные Стрельцы могут с легкостью вдохновить личным примером. Они мечтатели, романтики и искатели приключений. Яркие теплые оттенки станут лучшим отражением их беспокойной натуры. Однако и темные оттенки пользуются широким спросом у представителей этого Знака, так, например, черный цвет приносит им удачу и усиливает природное очарование.


Козерог

Решительным и рассудительным Козерогам подходят глубокие оттенки. Представителям этого созвездия важно всем своим видом демонстрировать роскошь, власть и статус. С этим отлично справятся все оттенки блонда, золота и коричневого. Оттенок, выдержанный в этой палитре, поможет в любви, карьерном и личностном росте.

Водолей

Водолеи — это новаторы, которые опережают моду. Они индивидуалисты и изобретатели. Их яркий внешний вид и импульсивные поступки часто вводят окружающих в шок. Представители Знака отлично выглядят в темной палитре: начиная от шоколада и заканчивая спелой вишней. Глубокие и натуральные оттенки усиливают шарм и обаяние Водолеев.

Рыбы

Рыбы — самый мечтательный, нежный и чувственный Знак. Это творческие люди с большой буквы, которые витают в более высоких измерениях. Водному Знаку импонируют светлые оттенки льняного, русого и серого цвета. Также Рыбам подходят пастельные тона и все светлые оттенки.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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