Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку

ДжиганФото: @iamgeegun

Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» во вторник, 24 марта.

Уточняется, что после возвращения из Майами хип-хоп-артист должен был изолироваться на две недели, однако он решил пригласить в свой загородный дом гостей, которые транслировали встречу в Instagram. Отмечается, что музыканты танцевали и «веселились в домашней студии рэпера, сочиняли треки, курили кальян и сигары, пуская дым в камеру». На вечеринке также присутствовали дочери Джигана.

«Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо», — заявил исполнитель.

9 марта во время пребывания в США Джиган рассказал, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. Это случилось через несколько недель после того, как у исполнителя родился первый сын Давид.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. У него шесть студийных альбомов. C 2007 по 2013 год он сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.