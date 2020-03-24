Владельцы торговых центров сообщили Мишустину о грозящем дефолте на ₽1 трлн

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о государственной поддержке отрасли торговой недвижимости. Собственники торговых центров просят о временной отмене земельного налога и налога на имущество, а также арендных платежей за земельные участки в госсобственности.

Торговые центры смотрят в пандемическое будущее безо всякого оптимизма. В обращении к Мишустину РСТЦ предупредил, что без госсподдержки в условиях спада посетителей возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме Российского совета торговых центров.





По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 тыс. кв.м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране. Большинство торговых центров закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования.