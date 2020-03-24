Владимир Путин в защитном костюме посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Сегодня 67-летний Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, куда на данный момент доставляют пациентов с подозрением на коронавирус. Президент РФ пообщался с главврачом медицинского центра и оценил готовность медицинского учреждения к борьбе с опасной инфекцией.

На входе в отделение Владимиру Путину выдали респиратор и помогли одеться в защитный костюм желтого цвета. Только после этого лидер страны смог пройти в отделение интенсивной терапии и пообщаться с медицинским персоналом и пациентами больницы.





Владимир Путин

После встречи Владимир Путин похвалил сотрудников больницы за слаженную работу и отметил высокое качество работы медцентра:

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства.





Напомним, что решение посетить больницу в Коммунарке было принято накануне во время совещания Владимира Путина, вице-премьера Татьяны Голиковой, мэра Москвы Сергея Собянина и министра здравоохранения Михаила Мурашко. На этой встрече, которая прошла в Ново-Огарево, обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в России выросло до 495, при этом 290 случаев заболевания приходятся на Москву. За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке было выписано 70 пациентов с неподтвержденным коронавирусом. В настоящий момент под наблюдением врачей в медцентре остаются 412 пациентов — у 82 из них анализ на вирус COVID-19 оказался положительным.



