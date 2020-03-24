Власти штата Вашингтон попросили жителей оставаться дома

Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли объявил во вторник о введении режима "Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми", что означает ограничения на выход на улицу и работу организаций.





"Чтобы защитить жителей штата Вашингтон от COVID-19, я издаю указ "Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми". Начиная с этого момента все жители должны оставаться дома, только если они не идут по необходимым делам, к которым относятся: покупка продуктов, посещение врача, необходимые обязанности по работе", - написал он в Twitter.

В течение 48 часов все организации и магазины, работа которых не является необходимой, должны закрыться. Работать будут продуктовые магазины, аптеки, банки и другие нужные для жизни граждан организации.