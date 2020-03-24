"Волонтеры Победы" запустили онлайн-обучение для активистов

Фото: Дарья Драй / https://regnum.ru/

Движение "Волонтеры Победы" запустило онлайн-обучение добровольцев, которые будут принимать участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Года памяти и славы, сообщила пресс-служба движения.

"В связи с пандемией коронавируса многие учебные заведения переходят на дистанционное образование. "Волонтеры Победы" тоже заботятся о здоровье добровольцев и поэтому советуют провести время с пользой дома и пройти онлайн-обучение на платформе SkillCup. Сделать это можно, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

В программу подготовки волонтеров также вошел спецкурс, рассказывающий о действиях во время пандемии коронавируса Covid-19.

"Уже сейчас на образовательной платформе "Волонтеров Победы" можно пройти образовательный курс, рассказывающий активистам о действиях во время пандемии коронавируса. Он позволит добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, ведь ветераны находятся в группе риска", - отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.

По ее словам, в ближайшее время на этой платформе откроются и другие курсы, в частности, появятся программы "Восстановление истории семьи", "Как организовать исторический квест", "Курс для фотоволонтеров".

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте http://волонтерыпобеды.рф и в Личном кабинете найти информацию, как получить доступ к обучающей платформе Волонтеров Победы.