Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лекарствах, которые необходимо иметь в домашней аптечке на время пандемии, в том числе и китайского коронавируса. Препараты он перечислил в ролике на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что стоит иметь в наличии жаропонижающие препараты, в частности, парацетамол или ибупрофен, солевые растворы для промывания носа, а также в некоторых случаях сосудосуживающие капли. При этом в первую очередь специалист призвал обратить внимание на средство для пероральной гидратации, помогающее восполнить потери жидкости в организме.

По словам врача, нельзя назвать какое-то конкретное лекарство для лечения или защиты от коронавируса. «Вот заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса. Речь идет об определенных комбинациях противовирусных средств. Но они используются тогда, когда нечего терять: человек из группы риска и в критическом состоянии», — объяснил Комаровский.

Успех в лечении для одного пациента не говорит о том, что это же средство поможет всем остальным, говорит он. «Пробуют все, что только можно, потому что деваться некуда. Это крик отчаяния. Но не надо делать из этого долгоиграющих выводов», — заключил врач.

Ранее Комаровский описал способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь. По словам врача, детский организм легче справляется с вирусом, а симптомы при болезни очень схожи с ОРВИ.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч человек заразились коронавирусом. Первые случаи заболевания были зафиксированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В России общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 495.