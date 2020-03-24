Всем сидеть дома: Джонсон отправил британцев на трехнедельный карантин

Покидать дома только при необходимости и не собираться группами — премьер Великобритании Борис Джонсон объявил в стране карантин на три недели из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире BBC.

«Я даю британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни. Разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов», — сказал Джонсон.

Он отметил, что люди смогут ходить в магазин, но рекомендовал это делать как можно реже. Кроме того, британцам разрешено ездить на работу (если нет возможности трудиться дома), в больницы, и один раз в день выходить на свежий воздух для занятий физкультурой и спортом.

Вспышку коронавируса Джонсон при этом назвал «самой большой угрозой, с которой Великобритания сталкивалась за последние десятилетия».

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации 12 марта предупредил соотечественников о том, что многие семьи из-за пандемии коронавируса «потеряют близких раньше времени».





Напомним, более миллиарду человек в 50 странах мира на сегодня предписано соблюдать карантин в связи с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19).