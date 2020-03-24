Заболевший в США певец Алексей Воробьев остался без теста на коронавирус

Алексей ВоробьевФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Лос-Анджелесе отказались делать тест на коронавирус российскому певцу Алексею Воробьеву. Об этом он рассказал порталу Teleprogramma.pro.

По его словам, у него несколько дней назад подскочила температура до 39,9 градусов. Врач прописал артисту противовирусное средство, и жар спал. Воробьев пояснил, что медик не увидел характерных для коронавирусной инфекции симптомов и отказался давать необходимое направление.

Россиянин рассказал, что сейчас в целях профилактики он меньше выходит на улицу и лечится чаем с имбирем и лимоном. «Не целую незнакомых девушек в губы, ношу мотоциклетный шлем и не выхожу из дома без резиновых перчаток», — пошутил он.

22 марта стало известно, что у испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор рассказал, что вместе с семьей он находится в самоизоляции. Все его родные чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.