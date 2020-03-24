Заплутавший ракетоносец: Рамадан в Иране уберёг от международного скандала

Сегодня, 24 марта, исполняется 37 лет знаменитой истории, когда во время учений «Удар-83» экипаж советского дальнего бомбардировщика Ту-22К после взлёта в Моздоке случайно взял неправильный курс. В результате ракетоносец ВВС СССР благополучно преодолел ПВО Ирана и приземлился в Туркмении, пишет портал «Русское оружие».

Ночью 24 марта 1983 года Ту-22К с бортовым № 63, взлетевший с аэродрома в Моздоке, должен был произвести тактический пуск ракеты по цели в Каспийском море, а затем уйти через Курск на авиабазу Барановичи в Белоруссии. Пилотировал самолёт майор Михаил Чижов, штурманом был старший лейтенант Станислав Дроздецкий, оператором — капитан Вячеслав Мерзликин. Вскоре после взлёта события стали развиваться не по плану.

Набор высоты прошёл в режиме радиомолчания и экипаж ракетоносца не услышал приказ о смене курса. Из-за этого полёт выполнялся в зеркальном отражении к заданному маршруту. Ни руководитель полётов генерал-майор Геннадий Нестеров, ни центры управления воздушным движением нарушения не заметили. После нескольких маневров экипаж выполнил электронный пуск ракеты по случайной цели в Азовском море, и взял, как считали лётчики, курс на Барановичи.

Вскоре радиотехнические части ПВО заметили самолёт, летящий в направлений государственной границы СССР. На перехват неопознанной цели с грузинского аэродрома Марнеули взлетела пара перехватчиков Су-15, и тут экипажу майора Чижова несказанно повезло — по плану учений в это время оператор Ту-22К должен был ставить пассивные помехи. В итоге экраны РЛС поднятых на перехват истребителей оказались забиты помехами, а через несколько минут ракетоносец оказался над Ираном.

С наступлением рассвета командир Ту-22К заметил, что летит не туда. Экипаж развернул ракетоносец и пошёл на север. По УКВ-рации запросили о помощи и на последних каплях горючего сели на аэродроме Мары-2 в Туркмении.

«Нам повезло. В это время в исламском мире был праздник Рамадан, и экипаж Чижова целых 2 часа 6 минут летал над Ираном незамеченным его средствами ПВО. При этом мы, я имею в виду СССР, избежали и международного скандала», — вспоминал впоследствии командующий 46-й воздушной армии генерал-лейтенант Александр Тараканов.

В ходе последовавшего за авиаинцидентом разбора полётов более всех «досталось» штурману и командиру Ту-22К, которые не проверили воздушную ориентировку по другим приборам. Другие участники инцидента отделались «лёгким испугом» — получили выговоры.