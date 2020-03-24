Жаров готов применить знания и опыт во благо "Газпром-медиа"

Новый генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров заявил, что готов применить свои знания и опыт во благо компании и будет придерживаться открытости в управлении холдингом и его структурами, сообщает пресс-служба холдинга.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", соответствующее сообщение появилось во вторник утром.

"Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами", - цитируются слова Жарова в пресс-релизе.

С 2015 года "Газпром-медиа", как напомнили в компании, возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он был назначен на должность вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.