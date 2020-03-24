Молдавии необходимо готовиться к тому, что число заболевших COVID-19 может превысить пол тысячи случаев, заявил президент страны Игорь Додон. По словам главы государства, власти ожидали подобный сценарий и разработали меры по минимизации его негативных последствий. Чтобы локализовать и остановить пандемию коронавируса, правительство в условиях действующего чрезвычайного положения будет вынуждено прибегнуть к более жестким мерам.

«Мы к этому сценарию готовы. Но нам нужно предпринимать и более жесткие меры, и я прошу уважать всех. Просим граждан старше 63 лет не выходить на улицу без большой необходимости. Оставайтесь, пожалуйста, дома», — сказал Додон.

Молдавский лидер пообещал, что пенсии будут доставлять адресно, оплату коммунальных услуг отложат.

С 25 марта доступ граждан в места массового скопления будет ограничен. За соблюдением условий карантина, помимо полицейских, теперь будут следить военнослужащие Национальной армии, указ об этом был подписан 24 марта.

Додон обратился к соотечественникам с призывом поддержать власти и отнестись с пониманием к временным ограничениям прав и свобод.

«Мы на первой линии, и должны работать. И премьер, и президент, и министры будут работать пока не закончится эта проблема. Мы взяли на себя ответственность и будем ее нести. Я заверяю, что ситуация под контролем, мы справимся с этим вызовом, но только вместе», — заключил Игорь Додон.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну вечером 24 марта сообщила, что в республике диагностировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из их числа 13 приходится на местное заражение, в трех случаях COVID-19 «импортирован» с Украины, из Франции и Великобритании.

Общее число заболевших к 24 марта в Республике Молдавия составило 125 человек. Из них активных — 123, два человека выздоровели, один умер.

В Приднестровье шесть заболевших. Госпитализировано с подозрением на заражение 24 человека, из которых шесть — несовершеннолетние. Под контролем правоохранителей и медиков остаются 340 граждан, находящихся в самоизоляции. В регионе также введено чрезвычайное положение, не работает общественный транспорт, приостановлена деятельность торговых центров и магазинов (за исключением продовольственных и аптек), людям настоятельно рекомендуют оставаться дома. Общественные объекты обрабатываются дизраствором. Медицинские работники и милиция готовятся к вероятному увеличению количества пострадавших, комиссия оперативного штаба инспектирует дополнительные медучреждения, специально модернизированные для изоляции больных.