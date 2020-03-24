Звезда “Деффчонок” Галина Боб снялась совершенно голой в рекламе

35-летняя Галина Боб решилась на смелый поступок. Звезда сериала "Деффчонки" снялась в рекламе совершенно голой.

Галина Боб продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, выложив снимок, на котором она позирует голышом.



Обнаженное тело актрисы, исполнившей в сериале "Деффчонки" роль романтичной Маши по прозвищу Бобылыч, прикрывает небольшой бочонок с медом.

"Ухххх... за мою смелость с вас лайк. Крутая ж фотка,правда? Оцените её по "вкусноте" от 1 до 1001. Серега не дышал, пока фоткались. потому что я голыыыыш!" - подписала фото Галина Боб, пошутив над своим мужем.

Звезда "Деффчонок" разделась ради рекламы известного творожного десерта. При этом Галина Боб объявила конкурс, ради участия в которым также нужно сняться голым, прикрывая тело любым фруктом.

Поклонники звезды оценили ее пикантный снимок. "Смело, но уххх как красиво", "Бочка лишняя. Тогда бы и смелость была", "Галя, ты красотка!!! 1001!!!", - пишут пользователи сети.



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