Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала в интервью с Лаурой Джугелия о причинах развода с Павлом Прилучным. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале Peopletalk TV.

"Да, мы разводимся, — подтвердила Муцениеце. — Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель, когда вы все что-то пытаетесь сделать, найти общий язык, но так ничего не выходит. Поэтому мы решили, что пока находимся в нормальных отношениях, разойтись, чтобы оставаться хорошими родителями для своих детей. Мы полюбовно решаем этот вопрос и сейчас я разбираюсь с бумагами".

По словам актрисы, они работают над тем, чтобы развод был максимально "тихим" и "спокойным".

объявили, что расстаются. Они познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", а в 2011 году поженились. Пара воспитывает двоих детей: сына Тимофея (7 лет) и дочь Мию (4 года).