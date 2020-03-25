"Аэрофлот" в два раза снизил цены на полеты по России

Авиакомпания "Аэрофлот" значительно снизила цены на внутренние направления с вылетом в марте, апреле и мае, пишет газета "Ведомости". Для сравнения, билеты в Санкт-Петербург сейчас стоят 2300 рублей.

Раньше цена составляла 4600 рублей. В Омск можно улететь за 3900 (ранее 11600 рублей), в Краснодар — 2800 рублей (5500 рублей). Та же тенденция наблюдается и при выборе других направлений — Иркутска, Перми, Екатеринбурга, Самары, Волгограда и других городах. При этом цены на билеты на осень уже выше, хотя обычно все наоборот.