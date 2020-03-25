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Бьюти-уход во время изоляции и вируса: 8 лайфхаков

Бьюти-уход во время изоляции и вируса: 8 лайфхаков

Какие меры профилактики предпринять, чтобы защитить себя от коронавируса, многие из нас уже выучили наизусть (мыть руки правильно тоже научились). При этом карантин не повод забывать о своей коже, да и ухаживать за ней надо несколько иначе. Как именно, разбирались вместе с экспертами.

Что происходит с кожей во время вируса

Во время или после вируса и ОРВИ кожа становится сухой, тускнеет и приобретает землистый оттенок. Нормальная кожа нередко становится жирной, а сухая и чувствительная — гиперчувствительной и раздраженной. У многих людей появляются угри и акне.


Как бороться с прыщами

Врач-дерматолог Сандра Ли (известная своими роликами, в которых она выдавливает пациентам прыщи) поделилась в инстаграме некоторыми советами по очищению кожи, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.


Помните, что есть вещи, которые вы можете контролировать: самоизолируйтесь, будьте нежны со своей кожей — пусть она дышит, откажитесь от макияжа. На воспаленные прыщи (они красные, большие и болезненные) нанесите средство с бензоилпероксидом, а на белые угри — средства с салициловой кислотой, — советует она.

Увлажняйте руки

Гигиена является ключевым фактором, поэтому не забывайте регулярно мыть руки не менее 20 секунд, чтобы избежать распространения бактерий. Однако хлорированная вода сушит руки, вытягивая влагу из кожи и может вызвать раздражение. Кроме того, по мере прохождения по водопроводным трубам вода накапливает соли жесткости. А, как известно, жесткая вода сушит кожу.


Ищите средства, которые не содержат парабенов, сульфатов и химических консервантов, а сразу после мытья обязательно используйте крем или лосьон, чтобы восстановить гидролипидный баланс кожи.


Ищите средства с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, глицерином, аллантоином, маслами ши и авокадо, пантенолом, а также витаминами Е и В5.


Скорректируйте домашний уход

Надежда Зобова, косметолог-эстетист, специалист по работе с телом клиники Lito Medical, советует бьюти-рутину (то есть все этапы домашнего ухода) направить на иммунную защиту кожи. Это означает, что в домашний уход необходимо добавить антистрессовые средства, в составе которых есть антиоксиданты и пробиотики.


Можно пройти витаминную терапию, в том числе использовать внутривенные витаминные и велнес-капельницы, укрепляющие иммунитет организма в целом. Для усиления местного иммунитета кожи будут эффективны инъекции собственной плазмы (PRP-терапия), а также мезотерапия, — рекомендует эксперт.

Найдите свой антиоксидант

Применение средств с антиоксидантами в период распространения вируса важно, потому что они действуют сразу в пяти направлениях: снимают воспаление и раздражение, способствуют заживлению кожи, препятствуют негативному воздействию ультрафиолета, предупреждают потерю влаги и улучшают цвет лица.


Наиболее эффективные антиоксиданты

— Витамин Е

Помогает клеткам восстанавливаться, повышает иммунитет кожи, улучшает тонус кожи. Чаще всего используется с витамином А. Действуя вместе, они увеличивают эффективность активных ингредиентов состава солнцезащитных средств.


— Витамин С

Выравнивает цвет лица, замедляет процессы старения и уменьшает вероятность развития гиперпигментации. Снимает воспаления и помогает скорейшему заживлению кожи.


— Витамин А и его производные

Витамин А, ретинол и ретиноевая кислота активизируют производство организмом коллагена, улучшают обмен веществ в клетках. Однако в то же время они могут вызвать раздражение и шелушение кожи — если концентрация этих компонентов в средстве слишком высока или продукты были использованы неправильно. Поэтому перед применением косметики с ретинолом следует проконсультироваться с врачом.


Добавлять в домашний уход продукты, содержащие витамин А и его производные, нужно постепенно и только по рекомендации врача. При применении ретинола (как в составе препаратов, так и в средствах для наружного применения) обязательно нужно пользоваться солнцезащитным средством, потому что, во-первых, витамин А разрушается при взаимодействии с солнцем, а во-вторых, кожа становится более чувствительной к солнечным лучам, что грозит гиперпигментацией.


— Альфа-липоевая кислота

Защищает клетки кожи. Она может проникать внутрь клеток и уже на месте бороться с идущими окислительными процессами, тем самым препятствуя разрушению клеток.


— Каротиноиды

Входят в группу жирорастворимых антиоксидантов. Они используются для заживления повреждений целостности кожи (ран, царапин), устраняют сухость и шелушение кожи, защищают от негативного влияния ультрафиолета.


— Коэнзим Q10

Присутствует в клетках кожи для защиты от действия свободных радикалов. С возрастом его, увы, становится все меньше, а вот потребность в нем, напротив, возрастает.

Увлажняйте кожу и поддерживайте липидный барьер

Для сохранения нормального функционирования кожи в вирусный период нужно грамотно подбирать косметические средства, чтобы применяемые продукты способствовали сохранению необходимого уровня увлажненности кожи и ее липидной мантии. Обратите внимание на такие компоненты в составе, как жирные кислоты и бета-глюкан.


Омега-3 и омега-6 жирные кислоты защищают особые вещества покрова — липиды, из-за окисления которых кожа становится более тонкой и стареет быстрее. Эти кислоты богаты растительными маслами, их можно использовать как самостоятельно, так и в составе косметических средств.

Бета-глюкан является важным компонентом в борьбе со стрессом кожи: он способствует задержке влаги в роговом слое и обладает противовоспалительными свойствами. Для предотвращения обезвоживания кожи рекомендуется делать инъекции гиалуроновой кислоты (процедура биоревитализации) как минимум дважды в год.


На помощь придет и старый добрый вазелин. При нанесении на кожу он образует тоненькую пленку, непроницаемую для воды. Сам по себе он не увлажняет, так как продукт плохо растворяется и не впитывается: после нанесения на поверхность кожи он образует тончайшую пленку.

Благодаря этому дерма не теряет свою влагу. Чтобы ускорить процесс регенерации кожи, стоит нанести вазелин толстым слоем на руки, например, надеть перчатки, — и через пару часов они станут мягкими и гладкими. Почти что эффект парафинотерапии.

Подберите антисептик для лица

В вирусный период активно применяются различные антисептики: санитайзеры для рук, антибактериальные салфетки и спреи. При этом стоит помнить, что есть ограниченный набор специальных антисептиков, которые можно использовать на слизистых оболочках рта, глаз и носа (например, коллоидный раствор серебра "Аргенсепт"), а спиртовые лосьоны можно применять только локально на воспаления, но не на все лицо.

Как альтернативный вариант, можно протирать кожу лица растворами средств типа "Мирамистин" — утром и вечером. При этом после необходимо "закрыть" кожу лица тонким слоем крема с питательными компонентами (созданная таким образом защитная пленка на коже предупредит испарение влаги и защитит от внешних факторов).


Самомассаж

Давайте попробуем с другой стороны взглянуть на имеющиеся непростые обстоятельства. Карантин — это прекрасная возможность заниматься по онлайн-программам и уделить больше времени себе, своему здоровью и красоте.

Лифтинг тканей под челюстной линией "Буравчик"


 


Ловите прием, который можно выполнять в любое время в любом месте — на работе, в пробке, кафе, бассейне и, конечно же, на карантине. Это несложное упражнение позволяет подтянуть овал, уменьшить двойной подбородок, расслабить мышцы и восстановить каркас для натяжения тканей под подбородком.

Если возникают болезненные ощущения при массаже — это так неприветливо реагирует на массаж мышечный спазм. Уплотнения под челюстной линией — как раз его проявления. Так что если рука будет встречать жесткие ткани, узелки и комочки, не пугайтесь, со временем все эти "ископаемые" будут становиться все меньше, однажды эта область станет однородной и мягкой,

— говорит Анастасия Дубинская, психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения "Ревитоника".

Противопоказания: острые лор-заболевания, воспаление лимфоузлов, проблемы с щитовидной железой.

Как выполнять: поставьте большой палец так, как будто вы показываете "класс". В этом положении палец мягко погружается в ткани на комфортную глубину. Начинайте вращательные движения в любую сторону — палец, как буравчик, погружается в конкретную точку. Массируйте ее 10—20 секунд. Если найдете болезненную точку, то прорабатывайте ее мягко до уменьшения боли. Таким образом проработайте всю подчелюстную линию, по 10—20 секунд в каждой точке.

Сколько выполнять: строго по 2—3 минуты раз в день.

Щепотка


 


Прием снимает мышечное напряжение и отек, мягко дренирует подчелюстную область и формирует четкий овал лица.

Как выполнять: фаланги указательных и больших пальцев обеих рук складываем в виде щепотки. Выполняем непрерывное или пунктирное движение пальцами от центра подбородка к углу нижней челюсти. Основной секрет при выполнении этого приема — плотная и медленная "проходка" руками, направляющая все собранные ткани к углам нижней челюсти. Далее повторяем упражнение с другой стороны.

Сколько выполнять: три раза с каждой стороны лица

V-лифтинг через ушную область


 


Этот прием помогает повысить пластичность и подвижность тканей и значительно снижает нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав и околосуставные ткани. Прием расслабляет височно-нижнечелюстную связку — "гравитационную ось" нашего организма, которая выравнивает положение тела.

Массаж выполняет лимфодренажные функции — усиливает кровоток в области околоушных лимфоузлов. Со временем помогает уменьшить вертикальные морщины в области уха,

— объясняет эксперт.

Как выполнять: сформируйте латинскую букву V из указательного и среднего пальцев. Поставьте пальцы таким образом, чтобы мочка уха находилась между ними, оба пальца плотно прижаты к голове. Выполняйте медленное пунктирное движение вверх, собирая и раскатывая ткань вдоль уха. Скорость движения очень и очень медленная — буквально сантиметр в пять секунд. Будьте предельно аккуратны.


Основной секрет приема: представьте, что хотите переставить ухо в более высокое положение, сделать его выше.

Сколько выполнять: повторите днем 1—3 раза.

Противопоказаниями для выполнения приема являются височный тендинит (патологическое заболевание височно-нижнечелюстного сустава), мастоидит (воспаление сосцевидного отростка) и хронические патологические процессы в носоглотке или ухе.

Правильное питание

Если вам по каким-то (апчхи) обстоятельствам предстоит провести пару недель дома, не спешите бежать в магазин и без разбора скупать гречку, крупы, макароны и консервы. Лучше составить приблизительное меню на пару недель (это будет нелегко), состоящее из завтрака, обеда и ужина.

Не рекомендую закупать хлеб, продукты, содержащие быстрые активные углеводы, — первые, к которым тянутся руки. Если без свежей выпечки не обойтись — купите ржаную муку и попробуйте печь свой хлеб на закваске. Чтобы закваска на хлеб росла быстрее, сделайте ее на огуречном или капустном рассоле. Также для хлеба можно купить очищенные семена подсолнуха или тыквы. Хлеб с таким составом будет менее калорийным по сравнению с белым, а благодаря семенам ваш организм получит порцию клетчатки. Для безглютеновых опций лучше всего подойдут гречневая и амарантовая мука, хлеб на этих сортах получится менее воздушный и более плотный,

— говорит шеф-повар клиники адаптационной медицины X-Clinic Леонид Шемякин.

Свежие салаты лучше прописать в меню только в течение первой недели, позднее овощи и зелень могут начать портиться. Минимизируйте количество соли в блюдах, переизбыток соли не менее вреден, чем сахар, и способствует накоплению лишней жидкости в организме и замедлению метаболических процессов. Тем более это усугубляет домашний малоподвижный режим, ведь мало кому хватает самодисциплины для занятий спортом на дому.

Меню не должно быть сложным, на завтрак ешьте каши или яйца, на обед — легкие супы овощи с крупой или рыбой, на ужин — рыбу с овощами или просто рыбу. Сейчас пост, поэтому сделайте упор на овощи, рыбу и морепродукты.

Исключите сладости и простые углеводы

Для повышения иммунитета нутрициологи и эндокринологи рекомендуют убрать из рациона сахар, белую муку, простые углеводы. Дело в том, что продукты с высоким гликемическим индексом выбрасывают большое количество глюкозы в кровоток. Это, в свою очередь, влияет на клетки иммунной системы и снижает сопротивляемость организма болезням. Сделайте упор на овощи: квашеная капуста, свежая зелень, овощи, чеснок, лук, имбирь — все это рекомендовано для антивирусного рациона.

Также не забывайте высыпаться — необходимо обеспечить сон не менее 8 часов (он способствует укреплению иммунной системы), пить теплую воду и, конечно, мыть руки. Будьте здоровы!

Не переедайте и больше двигайтесь, делайте больше работы по дому, ведь основная активность человека — бытовая. Именно от затраченных калорий зависит набор или снижение массы.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 06:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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