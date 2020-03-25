Более 30 россиян просят помочь с возвращением на родину из Коста-Рики

Тридцать один турист обратился к российскому посольству в Коста-Рике с просьбой помочь вернуться на родину из-за ограничений, введенных страной на фоне ситуации с коронавирусом, некоторые смогли улететь сами, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"По состоянию на 21.00 23 марта в посольство России в Коста-Рике обратился 31 российский турист, находящийся в Коста-Рике и не имеющий возможности вернуться на родину из-за ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса. Из них двум туристам удалось вылететь в Россию самостоятельно, пока не были отменены все рейсы", - отметили в посольстве.

Вечером 23 марта список из 29 российских граждан был направлен в МИД России.

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