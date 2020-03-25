Более 300 россиян вылетели из Индии на спецрейсе "Аэрофлота"

Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник вечером премьер Индии Нарендра Моди призвал население страны, в которой живут 1,3 миллиарда человек, оставаться на карантине в течение 21 дня. Начиная со вторника передвигаться между штатами и выезжать за пределы городов можно лишь имея разрешение МВД либо других уполномоченных ведомств. Ранее власти Индии призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных дорог. Исключение будет сделано лишь для полиции, медиков, пожарных и коммунальных служб, сотрудников телекоммуникационных и почтовых предприятий, журналистов, работников сферы онлайн-продажи продуктов питания и медикаментов.

Об организации спецрейса для россиян в Москву посольство сообщило в понедельник. На рейс приглашались пассажиры, имеющие авиабилеты на 23-31 марта включительно. Приезжающие из разных концов Индии в Дели россияне начали собираться у аэропорта с вечера вторника.