Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома

Музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков опубликовал в Facebook видеообращение с призывом всем, кому больше 60-ти лет оставаться дома.

"Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно", — уверен Гребенщиков.

Сейчас многие зарубежные и российские знаменитости просят всех соблюдать режим самоизоляции и карантина для того чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

призывает всех "улыбаться". К ней присоединилась и Элейн Пейдж. Исполнительница одной из главных ролей в мюзикле "Кошки" (1998 год) призвала всех серьезнее относиться к гигиене.

Певица Валерия тоже соблюдает карантин и занимается спортом дома.

Из-за пандемии коронавируса почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности по введению мер профилактики COVID-19. Школьники и студенты уходят на каникулы или дистанционное обучение, сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру всем пассажирам, а общественный транспорт обрабатывают специальным раствором.