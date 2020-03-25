Брэдли Уолш рассказал, какую пасхалку в "Докторе Кто" никто не заметил

The #DoctorWho easter egg that NO-ONE spotted! 😳Bradley Walsh explains... pic.twitter.com/oYHRLmjFf0 — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) March 20, 2020

Актер Брэдли Уолш рассказал, что он появлялся в кадре знаменитого сериала с пасхалкой (слабозаметное послание в фильме – Прим.ред), которую никто не заметил, сообщает Independent.

На официальном аккаунте "Доктора Кто" в твиттере появилось видео, в котором Уолш рассказывает про значок, который носил на груди его персонаж Грэм О’Брайен.

Поклонники, скорее всего, думали, что обычная эмблема футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед.

Актер поясняет, что он сам придумал, что будет на этом значке. Он посвящен игрокам 1966 года – Бобби Муру (защитник), Гарри Реднаппу (полузащитник) и Джеффу Херсту (нападающий), благодаря которым Вест Хэм выиграл Чемпионат мира 1966 года.

Внизу три слова: West, Ham и Obduro (в переводе с латинского – выносливость, стойкость). Первые буквы у этих трех слов выделены черным, и если их сложить, получится название сериала – WHO (Doctor Who).

"Никто этого не заметил", – комментирует Уолш.