Букингемский дворец подтвердил заражение принца Чарльза коронавирусом

Сегодня британские СМИ сообщили тревожную новость — старший сын Елизаветы II болен COVID-19. Сейчас принцу 71 год и общественность особенно беспокоится за его жизнь. Ведь, как известно, в группе риска находятся люди именно пожилого возраста.

С появлением новостей о распространении опасного вируса было принято решение, чтобы члены королевской семьи отказались от рукопожатий на официальных встречах. Несколько месяцев принц Чарльз исправно следовал данной рекомендации, однако избежать заражения ему так и не удалось.

Сегодня стало известно, что прямой наследник британской короны болен COVID-19. «Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась», — сообщили представители монарха.





Сейчас 71-летний сын Елизаветы II находится в самоизоляции вместе с супругой Камиллой в Шотландии. Предполагают, что Чарльз мог подхватить новое заболевание во время посещения мероприятия организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения. На заседании также присутствовал князь Монако, у которого недавно подтвердили диагноз COVID-19 — Альбер II сидел как раз напротив принца.

«За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», —поделились в княжеском дворце.

Общественность беспокоится, сможет ли принц Чарльз быстро восстановить здоровье, ведь по статистике в числе погибших от вируса большинство людей пожилого возраста. Сейчас правительство Британии рассматривает вопрос об изоляции граждан старше 70 лет.

Фото: Legion-Media