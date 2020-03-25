Цены на электричество урегулируют по новым правилам

Тема: Какие законы вступают в силу

С 25 марта 2020 года скорректирован порядок расчета регулируемых цен на электроэнергию, касающийся ее оптового рынка.

Вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ от 14 марта 2020 года № 281 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Особенности расчета регулируемых тарифов с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки распространены на всех поставщиков — субъектов оптового рынка, владеющих электростанциями на территории неценовых зон оптового рынка.

Также обозначен механизм определения удельных расходов условного топлива при производстве электроэнергии, если на предшествующий период регулирования такие нормативы не были установлены.

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