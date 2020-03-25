Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В России количество заразившихся коронавирусом за последние сутки выросло с 495 до 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

По данным оперативного штаба, новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах. В Москве число заразившихся коронавирусом возросло с 290 до 410.

Она также указала, что число выздоровевших граждан, у которых диагностировали новый вирус, возросло до 29.

С 25 марта две лаборатории в Москве и Петербурге приступят к тестированию на коронавирус.

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