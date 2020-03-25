Что пишут в Телеграме: 25 марта

Ruposters подготовил обзор постов популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших 25 марта.

Канал "Роспотребобзор" отмечает снижение посещаемости торговых центров в России на фоне ситуации с коронавирусом. Россияне, следуя рекомендациям, избегают людных месте, к которым относятся и ТЦ, в результате чего посещаемость упала почти на 30%. С точки зрения бизнеса ситуация крайне неблагоприятная и грозит дефолтом на сумму порядка 1 трлн рублей. Предприниматели рассчитывают на помощь государства.



Канал "Без комментариев" приводит прогноз Алексея Кудрина по росту ВВП России по итогам этого года.

Роста экономики РФ в текущем году не будет, - уверен председатель Счетной палаты.

Канал "Железный занавес" выложил видео, на котором колонна российской военной техники в сопровождении местной полиции отправляется с аэродрома на север Италии. Российские специалисты с оборудованием были направлены в европейскую страну для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Канал "Минправды" объяснил, как будет взиматься НДФЛ с доходов граждан, получаемых с инвестиций или банковских депозитов в размере более 1 млн рублей. Об этом сегодня в обращении к нации объявил Владимир Путин. Облагаться налогом будет не сама сумма, а начисляемый на нее процент. Т.е. 13% будут отсчитывать не от миллиона, а, например, от 5% годовых (до недавнего времени - неплохая ставка по депозиту).



Канал "Рука рынка" показал, на какие бытовые товары можно обменять баррель нефти, стоимость которого резко упала в начале месяца. Например, на сэкономленные от покупки бочки "черного золота" деньги можно приобрести 22 кг гречки, 110 рулонов туалетной бумаги или один электрочайник.

Сургутские полицейские придумали оригинальный способ достучаться до граждан социальной рекламой, взяв на главные роли мини-сериала собак. В одном из таких роликов, который выложил канал URA.Ru, овчарка по кличке Мир Борвет Фрам "рассказывает", как не стать жертвой телефонных мошенников.

В Ярославле водитель отказался пропускать реанимобиль с маленьким ребенком, сообщает канал Baza. Более того, на требование освободить дорогу он лишь стал двигаться навстречу машине скорой помощи. Вразумило автомобилиста только напоминание о том, что своими действиями он нарушает Уголовный кодекс. Полиция уже установила, что водителя зовут Низами Мусаев.