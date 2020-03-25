Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций

. Концертные залы, театры и музеи продолжают радовать зрителей онлайн-трансляциями. "День работника культуры" (25 марта) не стал исключением. Чего и где интересного можно найти в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (25 марта) по 1:30 (26 марта) Доступна видеозапись оперы Рихарада Вагнера "Золото Рейна". Постановка Робера Лепажа, за дирижерским пультом Джеймс Ливайн, в главных ролях — Брин Тервель, Стефани Блайт, Эрик Оуэнс и Ричард Крофт.

12:00 Стартует стрим-марафон "Карантин — это боль", в течение 12 часов на нем выступят 13 московских артистов.