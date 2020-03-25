Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Анатолий ЧубайсФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Потери российской экономики от коронавируса будут исчисляться триллионами рублей. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Несмотря на угрозу российской экономике, топ-менеджер госкомпании считает бюджетную систему страны хорошо защищенной. В частности, он напомнил о наличии у России стабилизационного фонда — Фонда национального благосостояния, в который направлялись сверхдоходы от нефти до падения цен на сырье.

«Пришел час: вот ровно сейчас эта "кубышка" спасет Россию, десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты», — сказал он. Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Ранее стало известно об антикризисном плане правительства в условиях коронавируса и низких цен на нефть. Он состоит из четырех блоков: поддержка и обеспечение товарами первой необходимости населения; поддержка отраслей, оказавшихся в зоне риска; помощь малому и среднему бизнесу; общесистемные меры.

В рамках поддержки населения правительство планирует контролировать ситуацию на рынке труда, в том числе в моногородах, и организует курсы повышения квалификации. Власти России среди прочего пойдут на стимулирующие меры в области оборота лекарств и медицинских изделий, будут отслеживать рост цен на продукты и товары первой необходимости.

О новом глобальном экономическом кризисе заговорили на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. С начала года страны по всему миру вводят ограничения на работу предприятий и передвижения физлиц, чтобы воспрепятствовать распространению пневмонии, вызванной коронавирусом. В результате деловая активность и спрос на энергоресурсы начали падать, подталкивая вниз цены на нефть.

В начале марта еще один удар по стоимости сырья нанесли Россия и Саудовская Аравия, которые не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. После ее развала 6 марта стоимость барреля нефти опускались до минимумов за почти 20 лет. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже спрогнозировал, что бюджет России по итогам 2020 года будет исполнен с дефицитом.