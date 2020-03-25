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Новости » Шоу-бизнес » Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем перещеголять их на светском мероприятии.

Дарья не скрывает восхищения внешностью молодой жены Федора Бондарчука — Паулины Андреевой, но о зависти в этом случае не может быть и речи. По крайней мере, так утверждает сама Мороз. «Честно говоря, у меня даже мыслей таких не возникает. Да и времени на это нет. Я — человек, реализованный в своей профессии и не завистливый. Может мелькнуть мысль, мол, на том фестивале у нее было платье круче, чем у меня… Но не более того», — уверяет 36-летняя артистка.

При выборе образов Дарья предпочитает ориентироваться на западных коллег. «Из голливудских звезд для меня примеры шика Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт. Восхитительная Зендая из молодых девчонок. У нее один из лучших голливудских стилистов, и она невероятна. Из больших звезд — Любовь Орлова и Марлен Дитрих. Марлен — самый мой большой кумир. Вот на нее хотела бы быть похожей. На кинодиву черно-белого кино... Холодную, но горячую», — продолжает она.

Дарья Мороз не испытывает комплексов относительно фигуры и не боится обнажаться на съемках. Правда, перед этим ей приходится потрудиться. 

«Перед «Содержанками» было произведено какое-то количество работы над собственным телом, чтобы оно хорошо выглядело. Перед блоком домашних сцен, где много голых ног, в том числе, у меня была неделя строгой диеты. Очень люблю растяжку, современный танец, периодически этим занимаюсь. Но спортзал не люблю. Люди, которые мучаются на тренажерах, пахнут то хлоркой, то еще чем-нибудь. Это не для меня. Мне больше нравится что-то, что касается эластичности мышц — стретчинг, пилатес», — отмечает экс-супруга Константина Богомолова. 

Ради стройности звезда готова даже с легкостью отказаться от еды. «Однажды увидела прекрасное платье Саши Арутюнова. Единственное. Поскольку оно было с показа, с модели — какой-то девочки микроскопической, то я сказала: «Ладно, десять дней не поужинаю». Мне нравится, когда есть возможность заранее выбрать наряд, подготовиться. Ты выходишь — и вау! И понимаешь, что ты классно выглядишь, что ты самой себе нравишься, что у тебя суперплатье, подтянутые ноги, что тебе прямо круто, и ты идешь с этим ощущением, и все будут оборачиваться», — признается актриса в разговоре с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media


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Добавлено: 25 мар 2020 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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