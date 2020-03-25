Депутат анонсировал проведение дополнительного Совета Госдумы

Темы из телеобращения президента Владимира Путина к россиянам, посвященного мерам борьбы с коронавирусом, будут, вероятно, обсуждаться на дополнительном Совете Госдумы 26 марта, не исключено, что их будет касаться ряд инициатив, которые поступят от правительства, заявил РИА Новости заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"У нас завтра дополнительный Совет Госдумы назначен, и я не исключаю, что ряд инициатив, которые последуют из правительства, они будут касаться тех тем, которые сегодня изложены", - сказал Нилов.

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