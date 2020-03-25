Дерипаска раскритиковал Банк России за работу во время пандемии

Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть в своей работе во время пандемии коронавируса. Об этом заявил через свой сайт российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как „соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса“, которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически „встали“, а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», — отмечает бизнесмен.

По его словам, регулятор сейчас не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что «не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере». При этом Дерипаска ссылается на слова главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, сказанных на её пресс-конференции.

Меры, принятые для поддержки российской экономики в условиях кризиса Дерипаска назвал недостаточными. Он указал на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь.

Ранее ИА Newstes сообщало, что руководство ЦБ РФ на заседании по ключевой ставке 20 марта приняло, по всей видимости, единственно верное решение — оставить значение ставки на прежнем, вполне комфортном для нынешнего состояния российской экономики уровне 6%. Одновременно был объявлен целый пакет мер по поддержанию банковской системы, причем, как заверила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, направлены они на стимулирование спроса и кредитования — необходимости в экстренных мерах по спасению банков, как это было в 2014 году, регулятор пока не видит.