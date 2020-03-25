Дочь Максима Виторгана о младшем брате: «Платон очень крутой парень»

Полина Виторган поделилась семейными тайнами. Девушка рассказала, что любит трехлетнего брата от Ксении Собчак и восхищается его умением добиваться желаемого. Ведь, по словам звездной наследницы, сама она часто бывает нерешительной в поступках.

47-летний Максим Виторган — многодетный отец. В первом браке у него родились дочь Полина и сын Даниил, а в союзе с Ксенией Собчак появился Платон. Сейчас артист счастлив в отношениях с Нино Нинидзе, но, несмотря на бурную личную жизнь, никогда не забывает о детях. В хороших отношениях между собой и наследники. В частности, Полина очень подружилась с трехлетним братом.

«Платон очень крутой парень, — говорила девушка в YouTube-проекте «Интервью Вокруг ТВ». — Про кино ничего не могу сказать, знаю, что он любознательный, с характером, так что думаю, ему будет многое интересно. Он делает то, что хочет. Я у него учусь в этом смысле. Потому что, если он хочет чего-то добиться, то к этому идет. Он не боится, а просто делает».





Сама 23-летняя Полина признается, что ей часто не хватает решительности. «Вообще, мне бы хотелось попробовать поработать с папой — хоть в кино, хоть на сцене. Но страх присутствует. Но у меня так всегда. Все мои свершения через преодоление страха», — делилась она.

Однако звездная наследница научилась контролировать свои эмоции и даже пытается извлекать из них выгоду. По словам Виторган, она получает большое удовольствие, если все-таки побеждает чувство внутреннего дискомфорта. «Иногда я думаю в институте: «Хоть бы меня не вызвали». Но как только я выхожу и преодолеваю этот рубеж, то мне так круто», — откровенничала Полина.





Девушка отмечает, что ей очень повезло с родителями, которые готовы поддержать в любой ситуации. «Как-то так с детства получилось, что они мне ничего особенно не запрещали, — говорила она. — Помню, когда в первый раз покурила, то сразу же рассказала об этом маме. И когда с подружкой попробовала какой-то мерзкий алкоголь, тоже сказала папе. А он ответил: «Ты что, не пей эту гадость, лучше выпей водки».

Творческая семья с пониманием отнеслась и к ее смелому появлению в кино. В одной из лент девушка появилась полуобнаженной. «Страха быть голой в кадре у меня не было, — объясняла артистка. — Во-первых, я там не совсем раздета, а во-вторых, я доверяла режиссеру, оператору и своим партнерам. У меня совершенно не было стеснения».

Особенно крепкая связь у Полины с Максимом Виторганом, которого она уважает не только, как отца, но и как старшего коллегу. «Я благодарна папе, потому что он всегда говорит честно. Когда я выпускаю спектакли или в любой другой момент, если мне надо, я его зову. Я знаю, что он мне всегда честно скажет. Не будет такого: «Ой, доченька моя, ты такая прекрасная». Папа всегда принимает мои желания, никогда не давит, не пытается менять. Родители дают мне свободу, и это очень круто», — уверена она.

Фото: Legion-Media, Instagram