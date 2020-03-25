Дональд Трамп просил Саудовскую Аравию не снижать цены на нефть до критического уровня

По сообщениям журнала Politico американский президент Дональд Трамп не против вытеснения России с основных нефтяных рынков силами Саудовской Аравии, заявившей о наращивании объемов добываемого сырья.

Так, по свидетельствам экс-сотрудника администрации Белого дома, стратегия саудитов вызвала у главы США одобрение. Одновременно американский лидер настаивал о недопустимости снижения мировых цен на нефть до критически низких значений, а фактические обвалы стоимость “черного золота” весьма удивили американцев.

Никто не думал, что она упадет так низко, — приводит слова источника РИА Новости.

Немногим ранее Южный Федеральный писал о намерении Министерства энергетики США объединиться с Саудовской Аравией для взаимного регулирования цен на нефть. Есть вероятность, что подобный альянс сможет ослабить партнерство Эр-Рияда и Москвы, а также предотвратить значительные обвалы на мировых рынках.

По мнению самого Трампа, именно борьба России и Саудовской Аравии за рынок влияет на стоимость сырья, но “в нужное время” США смогут вмешаться в ситуацию.

В Кремле прокомментировали позицию американского лидера. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва понимает обеспокоенность Трампа сложившейся ситуацией с ценами на нефть, - американские компании, добывающие сланцевую нефть, находятся в самом сложном положении из всех производителей.



