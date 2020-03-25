Два года прошло после трагедии в «Зимней вишне»

25 марта исполняется два года с пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», жертвами стали 60 человек из которых 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Под торговлю и развлечения переделали здание бывшего кондитерского комбината, совершенно для этого не приспособленное. Возгорание возникло на последнем этаже ТРЦ, где из-за школьных каникул было особенно много детей. Там находились кинозалы, батуты, детская площадка. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. С 60 жертвами он оказался вторым крупнейшим в современной истории России по числу жертв после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, когда погибло 156 человек.

28 марта 2018 года был объявлен общенациональный траур.

Накануне второй годовщины трагедии стало известно, что Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского.

По данным следствия, бизнесмен при посредничестве своего представителя передал 7 миллионов рублей взятки руководителю инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Затем, на счёт подконтрольной Комковой компании по фиктивному договору поступили деньги под видом оплаты услуг по проектированию, а затем средства были обналичены. В итоге, несмотря на видимые нарушения, обвиняемый получил разрешение для ввода «Зимней вишни» в эксплуатацию.

Когда Вишневский скрылся от правосудия, его объявили в международный розыск и год назад задержали в Польше.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.