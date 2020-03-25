Еще пять человек в Москве выздоровели после коронавируса

Еще пять пациентов в Москве вылечились от коронавируса, они выписаны из медцентра в Коммунарке, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





"За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны", – цитирует Ракову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым следует оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

стопкоронавирус.рф.

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