Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.

Один из важнейших показателей, отражающих состояние экономики, индекс деловой активности (PMI), на фоне пандемии достиг в Европе минимума с 1998 года и установил антиректорд за все время наблюдений. Этот показатель оказался хуже, чем во времена всемирного экономического кризиса 2008-2009 годов.

Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования. Так, эпидемия COVID-19 уже вызвала падение спроса на товары и проблемы с поставками, что вынудило многие европейские автоконцерны остановить производство. Свои заводы закрыли PSA (Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhal), Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge) и крупнейший производитель автомобилей в мире Volkswagen, чьи предприятия находятся по всей Европе и за ее пределами.

ВОЗ, в мире заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Италии, США и ряде европейских стран. В Китае вспышка пошла на спад.

На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не существует эффективного лекарства от COVID-19, а лечение возможно только исходя из клинической картины, согласно проявленным симптомам.