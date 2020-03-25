Показать меню
Актуально
Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня» Материнский капитал в 2020 году Материнский капитал в 2020 году В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19 Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Новости » Новости на сегодня » Финансовый гороскоп на апрель 2020 года

Финансовый гороскоп на апрель 2020 года

Финансовый гороскоп на апрель 2020 года

Денежные неурядицы нас всегда беспокоят больше всего. Астрологи расскажут вам о том, какие опасности могут подстерегать нас в апреле и как сделать так, чтобы доходы превысили расходы.

Прежде чем пытаться искать то, что может помочь вам разбогатеть, астрологи советуют избавиться от того, что блокирует появление финансовой удачи. Речь идет о восьми негативных привычках, которые есть у большинства из нас. Чем их у вас меньше, тем будет лучше.


Овен

Апрель для Овнов будет достаточно спокойным месяцем. Большой прибавки к зарплате не ожидается, а воодушевление к работе будет минимальным, однако звезды захотят помочь Овнам правильно потратить свои сбережения. Можно смело отправляться в походы по магазинам в начале и в середине месяца. В конце апреля лучше стать экономнее. Стоит опасаться негативных людей и врагов. Заговоры от злых людей помогут оставить при себе лишь самых нужных и честных.

Телец

На работе и в бизнесе лучше заручиться поддержкой коллег или партнеров. Это будет крайне динамичное время, в которое очень сложно что-либо прогнозировать. Астрологи советуют иметь козырь в рукаве и запасной план на случай срыва основного. Все беды исходят в такое время от нашего внутреннего мира. Поэтому лучше воспользоваться техниками избавления от негативных мыслей, чтобы как можно быстрее очистить сознание от страхов и комплексов.


Близнецы

Звезды и планеты войдут в диссонанс почти в самом начале апреля. Из-за этого Близнецам понадобится укрепить свое биополе, в чем им помогут пять эффективных способов. Это поможет им в свою очередь противостоять неурядицам и негативному воздействию окружающих людей. Финансовые потоки не станут обходить их стороной. Можно будет преуспеть в заработках и достичь стабильности. С мощной энергетикой проще принимать критику окружающих и работать над ошибками.

Рак

Раков деньги очень любят, особенно в апреле 2020 года, но астрологи говорят о том, что в начале каждой недели и каждого дня Раков может покидать мотивация и рабочее настроение. Важно будет воспользоваться позитивными аффирмациями для начала недели. Они помогут правильно планировать дела и включаться в работу с первых минут и часов понедельника. В апреле нельзя терять самый драгоценный ресурс из всех — время. Это чревато денежными потерями и неурядицами.

Лев

Для Львов апрель станет временем крупных заработков. Энергетика звезд и планет будет на высоте почти все это время. Эффективный ритуал поможет Львам исполнить любое свое желание в финансовой или любой другой сфере. Что касается денег, то их можно тратить на дорогостоящие приобретения, на подарки себе и близким, на развлечения и получение новых эмоций, новых знаний. Словом, Львы свободны в своем выборе. Что до работы, то ее стоит выполнять максимально ответственно, чтобы минимизировать убытки.


Дева

Привлечь деньги можно силой мысли. Необходимо видеть свою конечную цель, верить в себя и знать, что любые усилия окупаются. С таким настроем Девам будет все по плечу. В апреле можно будет начинать новые проекты, но сначала астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют разобраться с долгами. Также астрологи советуют подходить к выполнению обязанностей самостоятельно. Это позволит минимизировать финансовые риски.

Весы

У Весов наступает период самостоятельности, потому что астрологи отмечают высокую вероятность появления неурядиц со стороны коллег и партнеров по бизнесу. Негативными людьми будут двигать зависть и и прочие пороки. Контакты с такими личностями могут привести к финансовым потерям. Деньги лучше тратить удаленно через интернет: так можно будет минимизировать шанс появления негативных эмоций. Заговоры от врагов на работе помогут продолжить выполнение дел и обязанностей без конфликтов.

Скорпион

Звезды и планеты будут крайне нестабильными в апреле. Особенно в первой его половине. Из-за этого астрологи советуют Скорпионам пользоваться простыми способами привлечения удачи. Деньги могут приходить и уходить, но не стоит расстраиваться, если придется потратить чуть больше, чем обычно, либо лишиться клиентов в бизнесе. Любые изменения происходят в соответствии с наилучшим сценарием. Денежные неурядицы стоит воспринимать проще: рано или поздно все исправится.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать на работе и в финансовых делах общения с конфликтными и грубыми людьми. В апреле источники любых негативных эмоций должны подавляться. Можно наткнуться на врагов и недоброжелателей, взаимодействие с которыми принесет Стрельцам большие финансовые потери. Также астрологи советуют временно отложить крупные покупки. Если придется все-таки потратить круглую сумму, то лучше постараться найти скидки и наилучшее предложение на рынке.

Козерог


Козерогам апрельские звезды сулят много финансовой удачи. Можно заключать важные сделки и подписывать бумаги. Можно менять работу и заниматься поисками новых источников дохода, проводить переговоры. Вполне возможно, что в апреле Козерогам поступят новые интересные предложения. Есть также возможность нарваться на приятные скидки в магазинах. Чтобы оставаться мотивированными, желательно делать своевременную уборку по фэн-шуй, избавляться от хлама, держать в чистоте рабочее место.

Водолей

Эксперты советуют не жалеть денег на подарки близким людям и на отдых с развлечениями. Этот месяц будет временем, когда не должно быть жалко денег на то, что приносит позитивные эмоции. Также астрологи отмечают возможный рост прибыли. Рост денежных доходов будут сулить особые знаки Вселенной, за которыми нужно пристально следить уже с первых дней месяца. Апрель будет временем побед и финансового роста, большой удачи и радости для Водолеев.

Рыбы

Рыб могут ожидать неприятности на работе и в бизнесе в первые пару недель апреля. Заговоры от проблем помогут в скорейшем их решении. В целом апрель будет достаточно динамичным временем, поэтому предсказать денежный рост или проблемы будет непросто. Единственное, что астрологи могут сказать точно, это то, что Рыбам требуется наличие запасного плана и осторожность на каждый жизненный случай. Это поможет сохранить время и деньги.


Материалы по теме:

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года
Астропрогноз на апрель 2020 года
Гороскоп на январь 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года
Добавлено: 25 мар 2020 в 14:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

25 мар 10:00Шоу-бизнес
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем далее..
Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

25 мар 10:40Блоги / Строительство
Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения. далее..
В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

25 мар 10:21Россия
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней далее..
Эксперт предложил сократить госфинансирование партий

Эксперт предложил сократить госфинансирование партий

25 мар 09:56Политика
Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) выступил за сокращение государственного финансирования политических партий, набравших более 3% голосов избирателей на далее..
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

25 мар 10:35Экономика
Курс рубля в моменте утром в среду усиливал рост к доллару, американская валюта опускалась ниже 78 рублей впервые с 20 марта, при этом рубль мало изменяется по отношению к евро, далее..
Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

25 мар 10:56Шоу-бизнес
34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. далее..



Лента новостей
«Президент» Косово оспорит решения «правительства» в суде

Регионам России поручено ввести карантин для всех жителей старше 65 лет

На Донбассе несколько городов останутся без воды: что произошло

Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

В Кремле оценили возможность принятия итоговых документов саммита G20

Пчелы из «похоронных команд» отыскивают в улье мертвых сородичей всего за полчаса

Курс рубля укрепился

Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза

Ограничение на передвижение людей в российском регионе объяснили

"Аэрофлот" в два раза снизил цены на полеты по России

Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию

Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть для экономики

Люди из больших семей более склонны к консервативным взглядам

Россия оказалась готова к нефтяной войне лучше других стран

Совет Федерации переназначил трех зампредов Верховного суда

Шлеменко ответил на брошенный Емельяненко вызов

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

В первую очередь силовикам маски, а медики подождут

США похвастались рекордными поставками СПГ в Европу

Домогаров вновь со скандалом ушел из театра

Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций

Лунный календарь покупок на апрель 2020 года

Последние новости
США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа и указал на токсичность Эмбер Херд Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа и указал на токсичность Эмбер Херд Коронавирус может изменить условия контрактов при госзакупках Коронавирус может изменить условия контрактов при госзакупках Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине Лунный день сегодня 25 марта 2020 года Лунный день сегодня 25 марта 2020 года Букингемский дворец подтвердил заражение принца Чарльза коронавирусом Букингемский дворец подтвердил заражение принца Чарльза коронавирусом Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса Названа тема обращения Путина к нации из-за коронавируса Президент Бразилии выступил против карантина Президент Бразилии выступил против карантина Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России" Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России" Финансовый гороскоп на апрель 2020 года Финансовый гороскоп на апрель 2020 года Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к докризисному уровню
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"