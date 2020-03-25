Финансовый гороскоп на апрель 2020 года

Денежные неурядицы нас всегда беспокоят больше всего. Астрологи расскажут вам о том, какие опасности могут подстерегать нас в апреле и как сделать так, чтобы доходы превысили расходы.

Прежде чем пытаться искать то, что может помочь вам разбогатеть, астрологи советуют избавиться от того, что блокирует появление финансовой удачи. Речь идет о восьми негативных привычках, которые есть у большинства из нас. Чем их у вас меньше, тем будет лучше.

Овен

Апрель для Овнов будет достаточно спокойным месяцем. Большой прибавки к зарплате не ожидается, а воодушевление к работе будет минимальным, однако звезды захотят помочь Овнам правильно потратить свои сбережения. Можно смело отправляться в походы по магазинам в начале и в середине месяца. В конце апреля лучше стать экономнее. Стоит опасаться негативных людей и врагов. Заговоры от злых людей помогут оставить при себе лишь самых нужных и честных.

Телец

На работе и в бизнесе лучше заручиться поддержкой коллег или партнеров. Это будет крайне динамичное время, в которое очень сложно что-либо прогнозировать. Астрологи советуют иметь козырь в рукаве и запасной план на случай срыва основного. Все беды исходят в такое время от нашего внутреннего мира. Поэтому лучше воспользоваться техниками избавления от негативных мыслей, чтобы как можно быстрее очистить сознание от страхов и комплексов.

Близнецы

Звезды и планеты войдут в диссонанс почти в самом начале апреля. Из-за этого Близнецам понадобится укрепить свое биополе, в чем им помогут пять эффективных способов. Это поможет им в свою очередь противостоять неурядицам и негативному воздействию окружающих людей. Финансовые потоки не станут обходить их стороной. Можно будет преуспеть в заработках и достичь стабильности. С мощной энергетикой проще принимать критику окружающих и работать над ошибками.

Рак

Раков деньги очень любят, особенно в апреле 2020 года, но астрологи говорят о том, что в начале каждой недели и каждого дня Раков может покидать мотивация и рабочее настроение. Важно будет воспользоваться позитивными аффирмациями для начала недели. Они помогут правильно планировать дела и включаться в работу с первых минут и часов понедельника. В апреле нельзя терять самый драгоценный ресурс из всех — время. Это чревато денежными потерями и неурядицами.

Лев

Для Львов апрель станет временем крупных заработков. Энергетика звезд и планет будет на высоте почти все это время. Эффективный ритуал поможет Львам исполнить любое свое желание в финансовой или любой другой сфере. Что касается денег, то их можно тратить на дорогостоящие приобретения, на подарки себе и близким, на развлечения и получение новых эмоций, новых знаний. Словом, Львы свободны в своем выборе. Что до работы, то ее стоит выполнять максимально ответственно, чтобы минимизировать убытки.

Дева

Привлечь деньги можно силой мысли. Необходимо видеть свою конечную цель, верить в себя и знать, что любые усилия окупаются. С таким настроем Девам будет все по плечу. В апреле можно будет начинать новые проекты, но сначала астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют разобраться с долгами. Также астрологи советуют подходить к выполнению обязанностей самостоятельно. Это позволит минимизировать финансовые риски.

Весы

У Весов наступает период самостоятельности, потому что астрологи отмечают высокую вероятность появления неурядиц со стороны коллег и партнеров по бизнесу. Негативными людьми будут двигать зависть и и прочие пороки. Контакты с такими личностями могут привести к финансовым потерям. Деньги лучше тратить удаленно через интернет: так можно будет минимизировать шанс появления негативных эмоций. Заговоры от врагов на работе помогут продолжить выполнение дел и обязанностей без конфликтов.

Скорпион

Звезды и планеты будут крайне нестабильными в апреле. Особенно в первой его половине. Из-за этого астрологи советуют Скорпионам пользоваться простыми способами привлечения удачи. Деньги могут приходить и уходить, но не стоит расстраиваться, если придется потратить чуть больше, чем обычно, либо лишиться клиентов в бизнесе. Любые изменения происходят в соответствии с наилучшим сценарием. Денежные неурядицы стоит воспринимать проще: рано или поздно все исправится.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать на работе и в финансовых делах общения с конфликтными и грубыми людьми. В апреле источники любых негативных эмоций должны подавляться. Можно наткнуться на врагов и недоброжелателей, взаимодействие с которыми принесет Стрельцам большие финансовые потери. Также астрологи советуют временно отложить крупные покупки. Если придется все-таки потратить круглую сумму, то лучше постараться найти скидки и наилучшее предложение на рынке.

Козерог

Козерогам апрельские звезды сулят много финансовой удачи. Можно заключать важные сделки и подписывать бумаги. Можно менять работу и заниматься поисками новых источников дохода, проводить переговоры. Вполне возможно, что в апреле Козерогам поступят новые интересные предложения. Есть также возможность нарваться на приятные скидки в магазинах. Чтобы оставаться мотивированными, желательно делать своевременную уборку по фэн-шуй, избавляться от хлама, держать в чистоте рабочее место.

Водолей

Эксперты советуют не жалеть денег на подарки близким людям и на отдых с развлечениями. Этот месяц будет временем, когда не должно быть жалко денег на то, что приносит позитивные эмоции. Также астрологи отмечают возможный рост прибыли. Рост денежных доходов будут сулить особые знаки Вселенной, за которыми нужно пристально следить уже с первых дней месяца. Апрель будет временем побед и финансового роста, большой удачи и радости для Водолеев.

Рыбы

Рыб могут ожидать неприятности на работе и в бизнесе в первые пару недель апреля. Заговоры от проблем помогут в скорейшем их решении. В целом апрель будет достаточно динамичным временем, поэтому предсказать денежный рост или проблемы будет непросто. Единственное, что астрологи могут сказать точно, это то, что Рыбам требуется наличие запасного плана и осторожность на каждый жизненный случай. Это поможет сохранить время и деньги.