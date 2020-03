Фронтмен Little Big рассказал, чем занимается в самоизоляции

View this post on Instagram

Самоизоляция. Карантин. Мы уехали загород. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать) Картины, конечно, получаются всратыми, но рисовать их весело) Как вам гиперреализм в моём исполнении?( Буду выкладывать свои «Шедевры» как появится , что нибудь новое) А как вы проводите карантин? P.S. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. Мы победим любой вирус сообща! Всем миром. Буду стараться скрасить скучные будни самоизоляции, каким-нибудь контентом!