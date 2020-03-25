Фронтмен Little Big рассказал, чем занимается в самоизоляции

Фронтмен российской рейв-группы Little Big разместил в инстаграме пост, в котором рассказал, чем занимается на карантине, связанном с пандемией коронавируса.

“Мы уехали загород. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби – я начал рисовать.“ – написал Прусикин.

Он пообещал скрашивать "скучные будни", которые многие сейчас проводят в самоизоляции, каким-нибудь веселым контентом. Но пока не рассказал, что это будет.

"Мы победим любой вирус сообща. Всем миром", – уверен музыкант.