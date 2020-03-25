Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против Порошенко

Следователи Генеральной прокуратуры ДНР расследуют уголовное дело, главным фигурантом которого стал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры ДНР, расследуется ряд террористических операций, проведенных спецслужбами Украины на территории республики.

В результате этих спецопераций были устранены высшие должностные лица ДНР: Михаил Толстых (псевдоним Гиви), Арсен Павлов (псевдоним Моторола) и другие.

По фактам этих террористических операций были возбуждены уголовные дела. В результате были выявлены исполнители, которые являются представителями украинских спецслужб.

Некоторых из них задержали и отдали под суд.

В Генпрокуратуре республики отмечают, что вместе с этим были установлены и лица, которые давали указание на проведение террористических атак на территории ДНР. Среди них фигурирует и имя бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Следствие располагает информацией, что Порошенко лично утвердил план по ликвидации Арсена Павлова спецслужбами.

В связи с чем, следователи хотят привлечь к ответственности бывшего президента Украины и объявили его в розыск.

Отмечается, что санкции по предъявленному обвинению могут быть в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы.