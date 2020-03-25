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Новости » Экономика » Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России попросила Федеральную антимонопольную службу дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре пообещали при наличии оснований провести проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора. По итогам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

17 марта президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. «Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены (на нефть) рухнули, курс рухнул. Было 65 (рубля за доллар), до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин — в два раза дороже», — возмутился глава государства.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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