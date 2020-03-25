Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России попросила Федеральную антимонопольную службу дать правовую оценку обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре пообещали при наличии оснований провести проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора. По итогам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

17 марта президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. «Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены (на нефть) рухнули, курс рухнул. Было 65 (рубля за доллар), до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин — в два раза дороже», — возмутился глава государства.