Глава УПЦ передал больнице в Черновцах аппарат ИВЛ и защитные костюмы

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий в среду передал медицинское оборудование и защитные костюмы детской больнице в Черновцах и во время авиаперелета из Киева помолился в небе обо всех болящих и благословил Украину иконой святых, сообщает сайт УПЦ.

"Предстоятель Украинской православной церкви привез врачам аппарат искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Подобного аппарата в больнице еще не было", - говорится в сообщении.

Гумпомощь была собрана на пожертвования. В ходе общения с персоналом митрополит Киевский и всея Украины отметил необходимость молитвы в эти трудные времена.

"Сегодня это коронавирус, в другое время будет что-то другое. ... В этой борьбе нужно все: нужно соблюдать санитарные нормы и нужно молиться. Потому что болезнь эта поражает не только тело, она поражает душу человека", - отметил предстоятель УПЦ.