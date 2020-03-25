Голикова поручила регионам закрыть кинотеатры, клубы и центры развлечений

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба поручила властям регионов страны временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, регионам поручено ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Контролировать это будет Роспотребнадзор.

«Самый эффективный метод в данной ситуации — самоизоляция граждан. Необходимости в полном карантине нет, но принимаются постепенные ограничения. Нужно минимизировать контакты людей, чтобы не было распространения инфекции. Это вполне грамотный и продуманный шаг, который поможет снизить скорость распространения вируса», — прокомментировал рекомендации Голиковой для RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он также упомянул, что с экономической точки зрения «данное решение достаточно сложное, потому что оно ударит по бизнесу, но речь идёт о спасении людей».

Ранее ИА Newstes сообщало, что российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о государственной поддержке отрасли торговой недвижимости. Собственники торговых центров просят о временной отмене земельного налога и налога на имущество, а также арендных платежей за земельные участки в госсобственности.

Торговые центры смотрят в пандемическое будущее безо всякого оптимизма. В обращении к Мишустину РСТЦ предупредил, что без госсподдержки в условиях спада посетителей возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей.