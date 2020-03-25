Голикова поручила регионам закрыть кинотеатры, клубы и центры развлечений

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба поручила властям регионов страны временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты.
Кроме того, регионам поручено ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Контролировать это будет Роспотребнадзор.
Он также упомянул, что с экономической точки зрения «данное решение достаточно сложное, потому что оно ударит по бизнесу, но речь идёт о спасении людей».
Ранее ИА Newstes сообщало, что российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о государственной поддержке отрасли торговой недвижимости. Собственники торговых центров просят о временной отмене земельного налога и налога на имущество, а также арендных платежей за земельные участки в госсобственности.
Торговые центры смотрят в пандемическое будущее безо всякого оптимизма. В обращении к Мишустину РСТЦ предупредил, что без госсподдержки в условиях спада посетителей возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей.