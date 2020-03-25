Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.

Ранее Резцова заявила, что они идут в Госдуму, чтобы "просто набить свои карманы".





"Резцова продолжает усиленно критиковать депутата Госдумы Антона Шипулина. Дескать, карманы он в пошел набивать в думу. Ах, Анфиса ... Я вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову - кандидата в депутаты Государственной думы. Никто не виноват, что жители городского округа тогда за вас не проголосовали. Я, кстати, тоже", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.