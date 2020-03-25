Хантавирус: в Китае обнаружен новый смертельный вирус, есть первая жертва

В Китае умер первый человек от нового, ранее неизвестного вируса - хантавируса. Как пишут китайские СМИ, он более опасный, чем разбушевавшийся в настоящее время коронавирус. Как сообщают журналисты, его первая жертва - это мужчина, из провинции Юньнань, ехавший в автобусе. Там его постигла внезапная смерть. После того, как диагноз был определён, всех его попутчиков подвергли тестированию. Результаты пока неизвестны.

Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.

Первые признаки этого заболевания - озноб, рвота, лихорадка, головная боль, одышка и заполнение легких жидкостью. Кроме того, некоторые хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) по мере прогрессирования заболевания.

К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.