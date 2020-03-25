Хюррем Султан рассказала, почему покинула сериал "Великолепный век"

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность после роли Хюррем Султан в историческом сериале "Великолепный век", впервые за семь лет рассказала, почему покинула проект, сообщает Aksam.

По ее словам, основной причиной стал "синдром выгорания".

"Я была очень жестока к себе. Я только и внушала: "Ты — машина, Мэри. И эта машина должна работать. Будь совершенной. Следи за дисциплиной". Я чувствовала себя роботом. В конце концов мне пришлось сказать команде, что такой темп работы слишком тяжелый, — прокомментировала Узерли. — Я превратилась в разряженный аккумулятор".

Актриса покинула сериал в 2013 году, в конце третьего сезона. Тогда ее заменила Вахиде Гёрдюм, которую не сразу приняли зрители.

Ранее СМИ писали, что одной из причин стала беременность Мерьем Узерли. В феврале 2014 году она родила дочь, которую назвала Ларой.

"Великолепный век" выходил с 2011 по 2014 год на турецком телеканале Star TV. В основе проекта — история султана Сулеймана I, который правил Османской империей в первой половине XVI века.