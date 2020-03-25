Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Крым включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками, говорится в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, указом главы государства муниципальные образования Республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. Так, в Республике Крым включено 11 районов и восемь городов, в их числе Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень попало восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.