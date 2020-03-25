Изгнанный из шоу Соловьева украинец повинился за оскорбления и был прощен

Вячеслав КовтунКадр: Россия 1

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, навсегда изгнанный из шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» за оскорбления в адрес одного из гостей, вернулся в программу. Запись выпуска с повинившимся украинцем, который был прощен, опубликована на YouTube-канале передачи.

«Я хочу извиниться за то, что неделю назад здесь допустил высказывания, которые являются нецензурными. Я прошу прощения у зрителей и у вас как у ведущего», — обратился Ковтун к ведущему.

Ведущий ответил, что простил Ковтуна из жалости. «Этими руками, считайте, воспитал, взрастил. Ну, выброшу — сопьется же», — пошутил Соловьев. Он добавил, что после изгнания Ковтуна многие люди писали ему и требовали вернуть политолога в эфир, предположив, что это делал сам эксперт, используя фейковые аккаунты. Ковтун предпочел воздержаться от ответа на остроты ведущего и перешел к обсуждению темы передачи — распространению коронавируса на Украине.

В середине марта Ковтун был изгнан из передачи Соловьева за оскорбление гостя. Во время спора о количестве зараженных коронавирусом на Украине один из участников шоу назвал Ковтуна дебилом. Политолог же обозвал его «конченым мудаком» и решил выяснить отношения силовым путем. В ответ на это Соловьев потребовал, чтобы эксперт покинул передачу в сопровождении охраны.