Экс-адвокату Трампа не дали отбыть часть срока дома из-за коронавируса

Федеральный судья в Нью-Йорке отказал экс-адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну в просьбе позволить ему отбыть оставшуюся часть тюремного срока дома из-за пандемии коронавируса, сообщил телеканал NBC News.

"По прошествии десяти месяцев с начала отбывания тюремного заключения Коэну пора смириться с последствиями приговора за серьезные преступления", - отметил окружной судья Уильям Поли, слова которого приводит телеканал.

На прошлой неделе стало известно, что Коэн просит позволить ему отбыть оставшуюся часть срока дома из-за небезопасных условий в тюрьме в связи с коронавирусом. Как сообщал телеканал NBC News, в письме, которое адвокат Коэна направил судье, говорилось, что приговор нужно изменить, так как "Управление тюрем США явно неспособно защищать и лечить заключенных, которым приходится жить в тесных помещениях и которые подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом".